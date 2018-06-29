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Doğan, Ünlü'yü ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

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Ünlü’nün makamında gerçekleştirilen ziyaret programında MHP il yöneticileri de yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü Cumhur İttifakı’nın başarılı bir sonuç elde ettiğinin altını çizdi. Ünlü Cumhur İttifakı’nın 2023’e kadar devam edeceğini de belirterek, Nevzat Doğan’a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.  Ünlü’nün ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan MHP’nin 24 Haziran’da başarılı bir sonuç elde ettiğini söyleyerek, Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde seçimden çıktığını ifade etti.

Bugün 12:39 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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