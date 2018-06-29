İzmit tramvayına ilk zam geldi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi aylık toplantısını dün SEKA Park Otel’de gerçekleştirdi. Toplantıdan şehir içi otobüslerine yapılan 25 kruşluk zammın yanı sıra tramvaya da zam çıtkı. Seferlere ilk başladığında Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun kararı ile 1 lira 50 kuruş olan tramvay ücreti 1 lira 75 kuruş yapıldı. Tramvay ücretine yaklaşık yüzde 20 oranında zam geldi. Geçtiğimiz yıl seferlere başlayan tramvaya böylece ilk zam yapılmış oldu.