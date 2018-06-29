Gelen ihbar üzerine harekete geçen Dilovası Zabıta İhtisas Denetim ekipleri, Köseler Mahallesi'nde bulunan merdiven altı kaçak et ve sucuk yapan bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan operasyon sonrası kontrollerde 1532 adet kangal sucuk, 556 adet 8 kg kavurma, sucuk ve kavurma yapımında kullanılan yaklaşık 1 tona yakın et ele geçirildi. İş yeri hakkında yasal işlemler başlatılırken, ele geçirilen et, suçuk ve kavurmalar ekipler tarafından imha edildi.
Bugün 13:15 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:39 TSİ )
Dilovası'nda kaçak et operasyonu!
Dilovası'nda yaklaşık 1 tona yakın kaçak et ele geçirildi.
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Bugün 13:15 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz