Dilovası'nda kaçak et operasyonu!

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Dilovası Zabıta İhtisas Denetim ekipleri, Köseler Mahallesi'nde bulunan merdiven altı kaçak et ve sucuk yapan bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan operasyon sonrası kontrollerde 1532 adet kangal sucuk, 556 adet 8 kg kavurma, sucuk ve kavurma yapımında kullanılan yaklaşık 1 tona yakın et ele geçirildi. İş yeri hakkında yasal işlemler başlatılırken, ele geçirilen et, suçuk ve kavurmalar ekipler tarafından imha edildi.