Bir ihbarı değerlendiren Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. İzmit Körfezi'nden topladıkları midyeleri Marmara ve Ege bölgesindeki restoranlara ve imalathanelere götürecek olan kişiler jandarma ve zabıtanın operasyonu ile yakalandı. Yaklaşık 4 ton 125 kilo midye ele geçirilirken, 20 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Çuvallar dolusu midye ise toprağa gömülerek imha edildi.
Bugün 13:21 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
4 bin 125 kilo kaçak midye ele geçirildi
Dilovası'nda, İzmit Körfezi'nden topladıkları yaklaşık 4 ton 125 kilo midyeyi Marmara ve Ege bölgesindeki restoranlara götürmeye hazırlanan kişiler, jandarma ve zabıtanın operasyonu ile yakalandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:21 TSİ - Asayiş
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz