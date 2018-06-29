Var mı Ayazma’ya yan bakan?

Henüz yenik kurulmasına rağmen kısa sürede ses getiren ve yarınlara yatırım yapan Ayazma Spor Kulübü’nün minikleri, tatilde bol bol futbol eğitimi alıyor. Başkan Bülent Akyüz ve antrenör Erdoğan Yabanabat, çocukların bir dediğini iki etmiyor

DOĞAN TALİMAT VERDİ… TESİSLER ELDEN GEÇİRİLİYOR…

Halen Ayazma Ali Balkaya Spor Tesisleri’nde eğitim alan minikler, okulların da tatile girmesiyle bol bol futbol oynuyor, hem eğleniyor, hem öğreniyor. Bu arada tesislerin bakım ve onarımı için bizzat mahalleye giderek incelemelerde buluna İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yetkililere talimat verdi. Bir proje hazırlayan daire müdürleri, kısa süre içerisinde tesisi elden geçirecek ve sentetik çim zemini onarıp, lokali faaliyete geçirecek.

AKYÜZ: HERKESE TEŞEKKÜRLER…

Ayazma Spor Kulübü Başkanı Bülent Akyüz, kendileriyle yakından ilgilenen yetkililere teşekkür ederek “Tesisimiz de tamamlanınca daha sağlıklı hizmet vereceğiz. Biz çalışmaların aksamaması için, mevcut şartlarda programlarımızı uyguluyoruz. Çevre takımlarla bol bol hazırlık maçı yapıyoruz. Okulların taktile girmesi de bizim için avantaj oldu” dedi.

YABANABAT: ÇOCUKLARI SEVİYORUM…

Kentimizin en eski spor insanlarından biri olan kulübün kurucusu Erdoğan Yabanabat “Çocukları eğitmek bana büyük haz veriyor. Çok mutlu oluyorum. Ben de onlarla beraber adeta çocukluğuma dönüyorum. Onlar da beni çok seviyor. Kulüplerimiz bir eğitim yuvasıdır ve bu çocukların garantisi benim. Yarınlarda büyük yıldız olacaklar” dedi.