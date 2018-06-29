28 Haziran 2015 tarihinde Ağva’da denizde boğularak vefat eden Gebzespor taraftarı Muhammet Kalaçay’ın, ölümünün yıldönümünde anıldı. Çevresinde sevilen ve sayılan biriyken 3 yıl önce aramızdan ayrılan Muhammet Kalaçay, AK Parti Gebze İlçe Yöneticisi ve Arapçeşmespor eski başkanı Feramuz Kalaçay’ın oğluydu. Merhum Muhammet Kalaçay, vefatının 3. yılı dolayısıyla Gebze mezarlığındaki kabri başında anıldı.
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"Tribünde bir eksik Cennet’te bir fazlayız"
28 Haziran 2015 tarihinde Ağva’da denizde boğularak vefat eden Gebzespor taraftarı Muhammet Kalaçay’ın, ölümünün yıldönümünde anıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz