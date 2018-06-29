"Tribünde bir eksik Cennet’te bir fazlayız"

28 Haziran 2015 tarihinde Ağva’da denizde boğularak vefat eden Gebzespor taraftarı Muhammet Kalaçay’ın, ölümünün yıldönümünde anıldı. Çevresinde sevilen ve sayılan biriyken 3 yıl önce aramızdan ayrılan Muhammet Kalaçay, AK Parti Gebze İlçe Yöneticisi ve Arapçeşmespor eski başkanı Feramuz Kalaçay’ın oğluydu. Merhum Muhammet Kalaçay, vefatının 3. yılı dolayısıyla Gebze mezarlığındaki kabri başında anıldı.