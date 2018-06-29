Taraftarlarımız ecdadın izinde…

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile bir taraftar grubunun çok ötesinde olan Gebzespor’un itici gücü Eskiçarşı, şimdi de Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etmeye hazırlanıyor. Vatan, toprak ve bayrak adına canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi yerinde anacak olan mor-beyazlı taraftarlar, 2 otobüsle Çanakkale’ye çıkarma yapacak. Tribün lideri Sedat Tozar, Çanakkale gezisinin önümüzdeki ayın ilk ya da ikinci haftasında gerçekleşeceğini ve gerekli bilginin programın netleşmesinden sonra açıklanacağını bildirdi.