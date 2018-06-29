Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile bir taraftar grubunun çok ötesinde olan Gebzespor’un itici gücü Eskiçarşı, şimdi de Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etmeye hazırlanıyor. Vatan, toprak ve bayrak adına canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi yerinde anacak olan mor-beyazlı taraftarlar, 2 otobüsle Çanakkale’ye çıkarma yapacak. Tribün lideri Sedat Tozar, Çanakkale gezisinin önümüzdeki ayın ilk ya da ikinci haftasında gerçekleşeceğini ve gerekli bilginin programın netleşmesinden sonra açıklanacağını bildirdi.
Bugün 13:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:50 TSİ )
Taraftarlarımız ecdadın izinde…
Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile bir taraftar grubunun çok ötesinde olan Gebzespor’un itici gücü Eskiçarşı, şimdi de Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etmeye hazırlanıyor.
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Bugün 13:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz