Erol Çağlın: Zımba gibiyiz…

Yeni sezonu iple çeken Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcimiz Çayırovaspor’da teknik patron Erol Çağlın’ın ekibi belli oldu. Yeşil-Siyahlı ekipte Özer Özcan yardımcı antrenörlük, Atilla Koca ise kaleci antrenörlüğü görevine getirildi. Önceki akşam saatlerinde Çayırovaspor Başkanı Şevket Külte, Futbol Şube Sorumlusu Vahdet Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Çağlın ve ekibi, Çayırovaspor’u hedeflerine ulaştırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.