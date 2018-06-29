Bu yaz mutlaka spora başlamalısınız

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 81 ilde ücretsiz olarak faaliyet gösterecek spor okulları için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, spor eğitim uzmanları ve antrenörler nezdinde 5 ila 18 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri spor okullarına davet ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, spor okullarının sporcu yuvası olacağını, tatil döneminde olan tüm öğrencileri tesislere beklediklerini söyledi. Ücretsiz açılacak spor okullarıyla çocuk ve gençlere spor yapma imkânı tanınacağını aktaran yetkililer, amaçlarının çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, sporcu sayısını artırmak ve milli seviyede Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda yarışacak yeni sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti.