Nice yıllara şampiyon!

Dünya ikincisi güllecimiz Anıl Demir, Dünya Şampiyonası öncesinde doğum günü kutlamalarıyla moral buldu. Doruktakiler’de yılın Özel Sporcusu seçilen Anıl’ın en yakınındaki hocası Tahir Tarım, “Doğum günün kutlu olsun Anıl Demir. Özel gereksinimli olan kardeşlerimize örnek olacak uzun ve sağlıklı yılların olsun. İyi ki doğdun” diyerek duygularını paylaştı.