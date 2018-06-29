Dünya ikincisi güllecimiz Anıl Demir, Dünya Şampiyonası öncesinde doğum günü kutlamalarıyla moral buldu. Doruktakiler’de yılın Özel Sporcusu seçilen Anıl’ın en yakınındaki hocası Tahir Tarım, “Doğum günün kutlu olsun Anıl Demir. Özel gereksinimli olan kardeşlerimize örnek olacak uzun ve sağlıklı yılların olsun. İyi ki doğdun” diyerek duygularını paylaştı.
Bugün 13:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:54 TSİ )
Nice yıllara şampiyon!
Dünya ikincisi güllecimiz Anıl Demir, Dünya Şampiyonası öncesinde doğum günü kutlamalarıyla moral buldu.
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Bugün 13:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz