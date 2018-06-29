Türkiye Faal Futbol hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi yönetimi, İzmit’in kurtuluş yıldönümünü kutladı. Yazılı açıklamada “Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, vatan savunmasında ön saflarda yer alan ecdadımızı minnetle yâd ediyoruz. İzmitimizin 28 Haziran Kurtuluş günü kutlu olsun” sözcüklerine yer verildi.
Bugün 13:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:55 TSİ )
Hakemler, İzmit’in Kurtuluşu’nu kutladı
Türkiye Faal Futbol hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi yönetimi, İzmit’in kurtuluş yıldönümünü kutladı.
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Bugün 13:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz