Gomis-Muhammed Kanık kardeşliği…

Kentimizin efsane kalecilerinden antrenör ve beden eğitimi öğretmeni Muhammed Kanık, dünya kupası maçlarını Bafetimbi Gomis ile Şişli’de izledi. Gomis ile sohbet eden ve futbol üzerine fikir alış verişinde bulunan Muhammed, ünlü futbolcuyu İzmit’e davet etti.