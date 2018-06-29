Kentimizin efsane kalecilerinden antrenör ve beden eğitimi öğretmeni Muhammed Kanık, dünya kupası maçlarını Bafetimbi Gomis ile Şişli’de izledi. Gomis ile sohbet eden ve futbol üzerine fikir alış verişinde bulunan Muhammed, ünlü futbolcuyu İzmit’e davet etti.
Bugün 13:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:55 TSİ )
Gomis-Muhammed Kanık kardeşliği…
Kentimizin efsane kalecilerinden antrenör ve beden eğitimi öğretmeni Muhammed Kanık, dünya kupası maçlarını Bafetimbi Gomis ile Şişli’de izledi.
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Bugün 13:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz