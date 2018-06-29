Başkan Sarı’nın İtalya seferi…

Arslanbey Futbol Kulübü’nün Başkanı Bülent Sarı, kongre sonrasında, zorlu sezon öncesi stres atmak için eşi Filiz hanımla beraber soluğu İtalya’da aldı. Tarihi Pompei’yi gezen ve yine bir çok tarihi yerleri ziyaret eden Sarı ailesi, mutlu günler yaşıyor. Sarı, 20 gün sonra kente dönecek ve hemen transfer alışmalarına başlayacak.