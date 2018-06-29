Arslanbey Futbol Kulübü’nün Başkanı Bülent Sarı, kongre sonrasında, zorlu sezon öncesi stres atmak için eşi Filiz hanımla beraber soluğu İtalya’da aldı. Tarihi Pompei’yi gezen ve yine bir çok tarihi yerleri ziyaret eden Sarı ailesi, mutlu günler yaşıyor. Sarı, 20 gün sonra kente dönecek ve hemen transfer alışmalarına başlayacak.
Bugün 13:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:56 TSİ )
Başkan Sarı’nın İtalya seferi…
Arslanbey Futbol Kulübü’nün Başkanı Bülent Sarı, kongre sonrasında, zorlu sezon öncesi stres atmak için eşi Filiz hanımla beraber soluğu İtalya’da aldı.
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Bugün 13:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz