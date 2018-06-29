Kentimizin duayen futbol hakemlerinden ve gazetecilerinden Zafer Pesen çok mutlu. Raniya hanımla mutlu bir beraberliği olan Zafer Pesen, eşini ‘Aşk doktoru’ olarak nitelendiriyor. Biz de genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
Bugün 13:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:57 TSİ )
Zafer Pesen çok mutlu
Kentimizin duayen futbol hakemlerinden ve gazetecilerinden Zafer Pesen çok mutlu.
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Bugün 13:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz