Doğunun kamp gözdesi: Palandöken… | Rakiplerimizden haberler

Sezon öncesi 60 profesyonel takım kamp için Erzurum’u seçti. Profesyonel lig takımlarının gözde kamp merkezlerinden birisi olan Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sezon öncesi kamp için Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’den 60 takımı misafir edecek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Palandöken Dağı eteklerinde bulunan 2 bin rakımdaki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde 4 adet UEFA 1 adet FIFA standartlarında toplam 5 adet saha bulunuyor. Bunun yanında tesiste modern soyunma odaları, masaj odaları ve fitness salonları yer alıyor.