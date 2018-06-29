Polat’ın görevden ayrılmasının ardından Diyarbekirspor’da İsmet Yılmaz ismi gündeme geldi. Daha önce bir çok kez gündeme gelen genel menajer İsmet Yılmaz’ın bu kez yeşil kırmızılı kulübe çok yakın olduğu ve anlaşmanın hafta içinde gerçekleşeceği öğrenildi. Diyarbekirspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı’nın 2. Lig takımlarından Tuzlaspor’u satın almasının ardından Diyarbekirspor’ kulübünde de radikal revizyonların yapılması bekleniyor.
Bugün 13:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
Diyarbekir’de Numan Polat dönemi kapandı | Rakiplerimizden haberler
TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor’da sportif direktörü Numan Polat görevinden ayrıldı.
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Bugün 13:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz