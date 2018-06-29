Diyarbekir’de Numan Polat dönemi kapandı | Rakiplerimizden haberler

Polat’ın görevden ayrılmasının ardından Diyarbekirspor’da İsmet Yılmaz ismi gündeme geldi. Daha önce bir çok kez gündeme gelen genel menajer İsmet Yılmaz’ın bu kez yeşil kırmızılı kulübe çok yakın olduğu ve anlaşmanın hafta içinde gerçekleşeceği öğrenildi. Diyarbekirspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı’nın 2. Lig takımlarından Tuzlaspor’u satın almasının ardından Diyarbekirspor’ kulübünde de radikal revizyonların yapılması bekleniyor.