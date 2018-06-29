Kırmızı - Lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 16 Temmuz’da Elazığ’da toplanacak olan teknik heyet ve futbolcular, 3 Ağustos’a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Daha sonra 3 günlük izne ayrılacak olan Elaziz Belediyesporlu teknik heyet ve futbolcular 6 Ağustos’ta 2. Etap kampı için Afyonkarahisar’da bir araya gelecek. İkinci etap kampında hazırlık maçlarına ağırlık verecek olan Elazığ ekibinde çalışmalar 18 Ağustos itibariyle tamamlanacak ve takım izne ayrılacak. 3 günlük iznin ardından Elazığ’da toplanacak olan Kırmızı - Lacivertli ekip, bayramın ikinci günü itibariyle hazırlıklarını Elazığ’da devam ettirecek.
Bugün 13:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
Elaziz Belediye’de kamp programı net | Rakiplerimizden haberler
TFF 3. Lig 3. Grup’ta geçtiğimiz sezon Elazığ’a play-off heyecanı yaşatan Elaziz Belediyespor’da, 2018-2019 Sezonu öncesi kamp programı belli oldu.
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Bugün 13:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz