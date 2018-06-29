Turgutluspor, Düzcespor'dan deneyimli savunma oyuncusu Tayfun Yanar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor'da profesyonelliğe adım atan daha sonra Kayseri Erciyespor, Tarsus İdman Yurdu, Yozgatspor, Kayseri Şekerspor, Çatalcaspor, Sultanbeyli Belediyespor, Ofspor ve son olarak da Düzcespor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Tayfun Yanar, 211 kez 3. Lig, 14 kez 2. Lig, 11 kez 1. Lig forması giydi ve 20 gol kaydetti.
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Turgutlu Yanar’a imza attırdı… | Rakiplerimizden haberler
TFF 3. Lig'de şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Turgutluspor, Düzcespor'dan deneyimli savunma oyuncusu Tayfun Yanar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz