Payasspor kaleci İsmail'i transfer etti | Rakiplerimizden haberler

Kocaelispor, Gölcükspor, Körfezspor ve Gebzespor’un muhtemel rakiplerinden TFF 3. Lig’de mücadele eden Payasspor, kaleci İsmail Çetin'i transfer etti. Transfer çalışmalarını sürdüren Payasspor, Kemerspor 2003 takımının geçen sezon kalesini koruyan 27 yaşındaki tecrübeli kalecisi İsmail Çetin ile anlaşarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. İsmail Çetin, Antalyaspor altyapısından yetişmiş son olarak Kemerspor 2003'ün kalesini korumuştu.