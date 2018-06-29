Kocaelispor, Gölcükspor, Körfezspor ve Gebzespor’un muhtemel rakiplerinden TFF 3. Lig’de mücadele eden Payasspor, kaleci İsmail Çetin'i transfer etti. Transfer çalışmalarını sürdüren Payasspor, Kemerspor 2003 takımının geçen sezon kalesini koruyan 27 yaşındaki tecrübeli kalecisi İsmail Çetin ile anlaşarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. İsmail Çetin, Antalyaspor altyapısından yetişmiş son olarak Kemerspor 2003'ün kalesini korumuştu.
Bugün 13:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:01 TSİ )
Payasspor kaleci İsmail'i transfer etti | Rakiplerimizden haberler
Kocaelispor, Gölcükspor, Körfezspor ve Gebzespor’un muhtemel rakiplerinden TFF 3. Lig’de mücadele eden Payasspor, kaleci İsmail Çetin'i transfer etti.
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Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz