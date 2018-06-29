2.Lig temsilcimiz Darıca’nın muhtemel rakiplerinden Sarıyer transferde atağa kalktı. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ligin iddialı ekiplerinden lacivert-beyazlılar, transferde adeta şova kalktı. Beyaz Martılar, iç transferde Adem Koçak, Yaser Yıldız ve Fırat Sezer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarıyer, dış transferde ise Sivas Belediyespor’dan Hüseyin Bak, Amedspor’dan Abdullah Topkara, Bandırmaspor’dan Özgür Çelik ve Ali Türkkan’ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Bugün 14:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:01 TSİ )
Sarıyer'den transfer atağı | Rakiplerimizden haberler
2.Lig temsilcimiz Darıca’nın muhtemel rakiplerinden Sarıyer transferde atağa kalktı.
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Bugün 14:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz