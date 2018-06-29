Boşuna şampiyon olmuyorlar!

Geçtiğimiz ay İsrail’de düzenlenen Liseler Arası Genç Kızlar Dünya Futsal şampiyonasında Brezilya ile final maçına çıkan ve ikinci olarak şehrin gururu haline gelen Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Futsal Takımı ile 2. Lig’de ilimizi temsil edecek olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü karması Körfez’de onurlandırıldı. İlimizi protokolü ve basın mensuplarından oluşan takımlarla 3 maç birden yapan kızlarımız parmak ısırtan bir performans ortaya koydu. Özellikle yıldız ve genç takımda forma giyen sporcuların böyle bir performans ortaya koyması daha da gurur verici bir konuydu.

HİÇ GOL YEMEDİLER

İlk maçta Protokol takımını ve ikinci maçta da Spor Basını’nı 3-0 mağlup eden şampiyonlarımız üçüncü maçta Gündem-Asayiş muhabirleri karşısında sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı. Son derece güzel bir organizasyonda Körfez Alpaslan Türkeş bir araya gelen kızlarımız gerek protokol gerekse de Körfez Halkı tarafından ayakta alkışlanırken, Körfez Belediyesi Başkan Vekili İsa Taş ve protokol üyeleri Kocaeli’nin gururlarını madalya ve çeşitli hediyeler vererek tebrik etti. Gösteri maçlarını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Avukat Özhan Kurt yönetti. Şampiyonlarımızın teknik sorumlusu Hasan Alemdar, çok iyi ağırlandıklarını ifade etti.

FUTSAL – KBFK KARMASI

Sudenur Yolcu

Ece Tekmen

Kübra Deniz

Kübra Yavuz

Leyla İlter

Helin Ataç

Sümeyra Kıvanç

Erva Karaovalı

Sude Dağdelen

Buse Dağdelen

Cansu Kara

GOLLER: Ece Tekmen (5) Helin Ataç (2), Sümeyra Kıvanç (2), Kübra Yavuz

İLK MAÇ

KBFK – Futsal Kız Takımı Karması: 3

Kocaeli Protokolü:0

İKİNCİ MAÇ

KBFK – Futsal Kız Takımı Karması: 3

Kocaeli Spor Basını: 0

ÜÇÜNCÜ MAÇ

KBFK – Futsal Kız Takımı Karması: 4

Gündem – Asayiş Muhabirleri:0

PROTOKOL TAKIM KADROSU

Engin Yaşar (Kaleci) – Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü

Mustafa Çulcu – (Kaptan) MHK Eski Başkanı – FIFA Kokartlı Kocaeli Bölgesi Eski Hakemi

Yusuf Aydın – Körfez Emniyet Müdürü

Nebil Uzun – Kocaeli Güneşsor Kulüp Başkanı

İlyas Çakır – Kocaelispor Teknik ve Mali Eski Asbaşkanı

Mithat Ağa – Futbol İl Temsilcisi

Süleyman Karadaş – Türkiye Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı

Ziyaülhak Sarıgül – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü

TAKIM SORUMLU - Muzaffer Çintimar – Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü

SPOR BASINI TAKIM KADROSU

Bülent Badiş (Kaleci)

Gönül Efe – (Kaptan) Sporland Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Erdem Övüç – Kocaeli Gazetesi – Spor41

Umut Karagöz – Mavi Kocaeli Gazetesi

Emre Kurtbay – Büyük Kocaeli Gazetesi

Serdal Erdal – Büyük Kocaeli Gazetesi

Selim Eryılmaz – TV 41

İDARİ MENAJER: Ersin Karaş

TEKNİK DİREKTÖRLER: Ufuk Öğütveren, Nejat Ferhatoğlu, Harun Kayraldağ

GÜNDEM, ASAYİŞ, SİYASET MUHABİRLERİ TAKIM KADROSU

Bülent Badiş (Kaleci)

Kerim Çelik – Çağdaş Kocaeli Gazetesi

Oğuzhan Aktaş – Mavi Kocaeli Gazetesi

Muharrem Şenol – Bizim Yaka Gazetesi

Alişan Koyuncu – DHA Kocaeli

Nuri Akçaharman – Kocaeli Gazetesi

İDARİ MENAJER: Elman Demir

TEKNİK SORUMLU: Gökhan Top