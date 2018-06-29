Boşuna şampiyon olmuyorlar!

Geçtiğimiz ay İsrail’de düzenlenen Liseler Arası Genç Kızlar Dünya Futsal şampiyonasında Brezilya ile final maçına çıkan ve ikinci olarak şehrin gururu haline gelen Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Futsal Takımı ile 2. Lig’de ilimizi temsil edecek olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü karması Körfez’de onurlandırıldı. İlimizi protokolü ve basın mensuplarından oluşan takımlarla 3 maç birden yapan kızlarımız parmak ısırtan bir performans ortaya koydu. Özellikle yıldız ve genç takımda forma giyen sporcuların böyle bir performans ortaya koyması daha da gurur verici bir konuydu.
HİÇ GOL YEMEDİLER
İlk maçta Protokol takımını ve ikinci maçta da Spor Basını’nı 3-0 mağlup eden şampiyonlarımız üçüncü maçta Gündem-Asayiş muhabirleri karşısında sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı. Son derece güzel bir organizasyonda Körfez Alpaslan Türkeş bir araya gelen kızlarımız gerek protokol gerekse de Körfez Halkı tarafından ayakta alkışlanırken, Körfez Belediyesi Başkan Vekili İsa Taş ve protokol üyeleri Kocaeli’nin gururlarını madalya ve çeşitli hediyeler vererek tebrik etti. Gösteri maçlarını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Avukat Özhan Kurt yönetti. Şampiyonlarımızın teknik sorumlusu Hasan Alemdar, çok iyi ağırlandıklarını ifade etti.
FUTSAL – KBFK KARMASI
Sudenur Yolcu
Ece Tekmen
Kübra Deniz
Kübra Yavuz
Leyla İlter
Helin Ataç
Sümeyra Kıvanç
Erva Karaovalı
Sude Dağdelen
Buse Dağdelen
Cansu Kara
GOLLER: Ece Tekmen (5) Helin Ataç (2), Sümeyra Kıvanç (2), Kübra Yavuz
İLK MAÇ
KBFK – Futsal Kız Takımı Karması: 3
Kocaeli Protokolü:0
İKİNCİ MAÇ
KBFK – Futsal Kız Takımı Karması: 3
Kocaeli Spor Basını: 0
ÜÇÜNCÜ MAÇ
KBFK – Futsal Kız Takımı Karması: 4
Gündem – Asayiş Muhabirleri:0
PROTOKOL TAKIM KADROSU
Engin Yaşar (Kaleci) – Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü
Mustafa Çulcu – (Kaptan) MHK Eski Başkanı – FIFA Kokartlı Kocaeli Bölgesi Eski Hakemi
Yusuf Aydın – Körfez Emniyet Müdürü
Nebil Uzun – Kocaeli Güneşsor Kulüp Başkanı
İlyas Çakır – Kocaelispor Teknik ve Mali Eski Asbaşkanı
Mithat Ağa – Futbol İl Temsilcisi
Süleyman Karadaş – Türkiye Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı
Ziyaülhak Sarıgül – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü
TAKIM SORUMLU - Muzaffer Çintimar – Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
SPOR BASINI TAKIM KADROSU
Bülent Badiş (Kaleci)
Gönül Efe – (Kaptan) Sporland Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Erdem Övüç – Kocaeli Gazetesi – Spor41
Umut Karagöz – Mavi Kocaeli Gazetesi
Emre Kurtbay – Büyük Kocaeli Gazetesi
Serdal Erdal – Büyük Kocaeli Gazetesi
Selim Eryılmaz – TV 41
İDARİ MENAJER: Ersin Karaş
TEKNİK DİREKTÖRLER: Ufuk Öğütveren, Nejat Ferhatoğlu, Harun Kayraldağ
GÜNDEM, ASAYİŞ, SİYASET MUHABİRLERİ TAKIM KADROSU
Bülent Badiş (Kaleci)
Kerim Çelik – Çağdaş Kocaeli Gazetesi
Oğuzhan Aktaş – Mavi Kocaeli Gazetesi
Muharrem Şenol – Bizim Yaka Gazetesi
Alişan Koyuncu – DHA Kocaeli
Nuri Akçaharman – Kocaeli Gazetesi
İDARİ MENAJER: Elman Demir
TEKNİK SORUMLU: Gökhan Top
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz