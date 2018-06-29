Şehre “şimdilik” 90 bayrak asılacak

Hodrimeydan’ın başlattığı bayrak kampanyasına destek devam ediyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile ismini vermek istemeyen bazı Kocaelisporlular kampanyaya sahip çıktı. Hodrimeydan Lideri Enver Güler “Yaklaşık 10 gün önce şehrimizin caddelerinin bayraklarla süslenip kentin bu duyguya ortak sahip çıkmasını istemiştik. Bu doğrultuda Cuma ve Cumartesi günleri 90 adet bayrak şehrimize asılacak.Burada küçük ama gönlü büyük esnaflarımıza teşekkür ediyorum.Kim samimi, kim değil asıldığında göreceksiniz. Merak etmeyin, yarın bugün yine karşımıza geleceksiniz,bizde o zaman iki kelam yüzünüze ederiz” dedi. Öte yandan Ak Parti, Saadet ve CHP bayrak kampanyasında katkı sunarken, MHP ve İYİ Parti’nin henüz görüşme talebine dönüş yapmadığı öğrenildi.