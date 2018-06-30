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Bugün 00:30 TSİ- Spor ( G : Dün 14:11 TSİ )

Dünya kupasında bugün

Dünya kupasında bugünün maçları.

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17:00     Fransa – Arjantin

21:00     Uruguay – Portekiz

Bugün 00:30 TSİ - Spor

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