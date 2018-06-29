Şampiyon İzmitli Faruk ve Yahyakaptan’ı!

Kocaeli U 11 Futbol Ligi A Grubu’nda oynadığı 16 maçın tamamını kazanan Faruk Sarman’ın takımı Yahyakaptanspor, ligi şampiyon bitirerek, büyük bir başarı elde etti. Son maçında, Mehmet Ali Kağıtçı’da adeta karnaval havasında kupaya uzanan Yahyakaptan, İbrahim ve Yasemin Atabey çiftinin organizesiyle örgütlenen velilerin şovlarıyla örnek bir görüntü sergiledi.

TEŞEKKÜRLER RAHMİ AVCI VE AYTAÇ…

Bu sezon henüz tam bir sene olmasına rağmen, çalışmanın karşılığında U 11 A grubu ve U12 liglerinde yenilgisiz şampiyon olan takım, U 13 ligi grup ikinciliğini, henüz 11 yaş grubuyla elde etti. Takımın antrenörlerinden Rahmi Avcı ve Aytaç takdir topladı. Faruk Sarman konuşmasında iki antrenör ve velilere çok teşekkür etti. Sarman açıklamasında “Kısa sürede büyük bir aile olduk. Son maçımızda çok güzel bir atmosfer yaratan, sahayı gelin gibi süsleyen başta İbrahim Atabey ve değerli eşi Yasemin Atabey olmak üzere, maça gelerek destek veren velilerime, oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Biz kısa zamanda büyük bir aile olduk” dedi.

YAĞIMUR ÇAMUR DEMEDEN…

Hocalarımız Rahmi Avcı ve Aytaç hocama da yağmur çamur demeden, disiplinli saygılı örnek güzel bir eğitim verip, sabırlı bir şekilde işlerini yaptıkları için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyonluklar gelip geçer, esas olan oyuncuların öğrendikleri kazanımlardır. Ben bunları oyuncularımda gördüm. Çok şükür her şeyin başı eğitim ve sabırlı çalışmaktır. Çalışmalara devam edeceğiz. Her geçen gün büyüyen bir aileyiz. Tercih edilen bir takım olmak bana daha çok mutluluk veriyor. İlk günkü aşkla yolumuza devam edeceğiz. Ahlâklı karakterli düzgün çocuklar yetiştirip, Türk futboluna sunacağız” dedi.