FIFA kokartlı hakemimiz Melis Özçiğdem ve U17 milli takım antrenörü Begüm Üresin, minik takımının Bursa ile yaptığı maçı takip etti ve Hasan Alemdar’a moral verdi. Maç sonunda sporcularımız ve takımımız ile ilgili düşüncelerini açıklayan iki kadın futbol insanı, öğütlerde de bulundu. Hasan Alemdar “İki değerli spor insanımızın ziyareti bizi çok mutlu etti” dedi.
Bugün 14:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:13 TSİ )
Futbolda kadın dayanışması…
Dünya ikincisi kızlarımıza ziyaretçi akını sürüyor.
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Bugün 14:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz