Futbolda kadın dayanışması…

FIFA kokartlı hakemimiz Melis Özçiğdem ve U17 milli takım antrenörü Begüm Üresin, minik takımının Bursa ile yaptığı maçı takip etti ve Hasan Alemdar’a moral verdi. Maç sonunda sporcularımız ve takımımız ile ilgili düşüncelerini açıklayan iki kadın futbol insanı, öğütlerde de bulundu. Hasan Alemdar “İki değerli spor insanımızın ziyareti bizi çok mutlu etti” dedi.