Kentimizin unutulmaz kalecilerinden Süleyman Eker, kentimizin en eski kulüplerinden Yenidoğan Serdarspor ile yeniden sözleşme imzalayarak, antrenörlükte yeni b ir döneme daha imza attı. Onursal Başkan Tekin Uygur ve Başkan Abdülkadir Bayraktutar, tisislerde greçemyeşen imza töreninde hazır bulurdu. Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Süleyman Eker, ‘Hayat devam ediyor’ derken imzasını da attı.
Bugün 14:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Yenidoğan Serdar Eker’le nikah tazeledi
Kentimizin unutulmaz kalecilerinden Süleyman Eker, kentimizin en eski kulüplerinden Yenidoğan Serdarspor ile yeniden sözleşme imzalayarak, antrenörlükte yeni b ir döneme daha imza attı.
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Bugün 14:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz