Yenidoğan Serdar Eker’le nikah tazeledi

Kentimizin unutulmaz kalecilerinden Süleyman Eker, kentimizin en eski kulüplerinden Yenidoğan Serdarspor ile yeniden sözleşme imzalayarak, antrenörlükte yeni b ir döneme daha imza attı. Onursal Başkan Tekin Uygur ve Başkan Abdülkadir Bayraktutar, tisislerde greçemyeşen imza töreninde hazır bulurdu. Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Süleyman Eker, ‘Hayat devam ediyor’ derken imzasını da attı.