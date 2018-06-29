Yavuzspor erkenci!

Başkan Volkan Elmaser yönetiminde toplanan üyeler, transfer komitesini belirledi. Komiteye Serkan Eşsiz, Erman Ceylan ve başkan Volkan Elmaser seçildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Volkan Elmaser “Hedef şampiyonluk ve Süper Amatör Futbol Ligi’dir. Antrenörümüzü belirledikten sonra hemen iç ve dış transferlere girişeceğiz” dedi.