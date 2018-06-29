Başkan Volkan Elmaser yönetiminde toplanan üyeler, transfer komitesini belirledi. Komiteye Serkan Eşsiz, Erman Ceylan ve başkan Volkan Elmaser seçildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Volkan Elmaser “Hedef şampiyonluk ve Süper Amatör Futbol Ligi’dir. Antrenörümüzü belirledikten sonra hemen iç ve dış transferlere girişeceğiz” dedi.
Bugün 14:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:18 TSİ )
Yavuzspor erkenci!
Başkan Volkan Elmaser yönetiminde toplanan üyeler, transfer komitesini belirledi.
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Bugün 14:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz