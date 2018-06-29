Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:31 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:20 TSİ )

Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir

Türkiye, Kasım ayında sandığa mı gidiyor? Ankara kulislerinde bu iddia konuşuluyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye, Kasım ayında sandığa mı gidiyor? Ankara kulislerinde 9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerin erkene alınması son günlerden konuşulanlar arasında... Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre; 29 Mart 2018’deki yerel seçimi ekim veya kasım aylarına almayı planladığı öne sürülen Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerin beş yıl dolmadan yapılabilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasanın 127’inci maddesi, “Mahalli idarelerin seçimleri beş yılda bir yapılır” diyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ SAYI ARTIK 360-400 MİLLETVEKİLİ

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre Meclis’te yeni dönemdeki sandalye dağılımı şöyle, AK Parti: 295; CHP: 146; HDP: 67; MHP: 49; İYİ Parti: 43… Anayasa değişikliği için karar yeter sayısı eski sistemde Meclis üye tam sayısının 3’te 2’si olan 367 milletvekiliydi. 600 milletvekilli parlamentolu yeni sistemde bu sayı, 400 olacak. Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi için 550 sandalyeli Meclis’te 330 oy yeterliydi, yeni sistemde ise 360 oy gerekecek.

MUHALEFET DE ERKEN YEREL SEÇİM İSTİYOR MU?

Yerel seçimin erkene alınmasına muhalefet partilerinden de itiraz gelmeyeceği öne sürülüyor. CHP’de seçimin ardından başlayan istifa ve kurultay tartışmalarının olası bir erken yerel seçim gündeminde sona ereceği, belirtiliyor. HDP’de ise kayyımların el koyduğu belediye başkanlıkları için seçime bir an önce gitmeye partinin itiraz etmeyeceği ifade ediliyor. İYİ Parti’nin kurucularından ve milletvekili adaylarından Mehmet Aslan da yaptığı açıklamada “AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İYİ Parti ona destek olacak” demişti.

Bugün 14:31 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
BBP’li Duyar HDP’nin vekilini yok saydı! mask
BBP’li Duyar HDP’nin vekilini yok saydı!
CHP itiraz etti o ilçede oyu arttı! mask
CHP itiraz etti o ilçede oyu arttı!
Soylu'dan valilere talimat: CHP İl Başkanlarını protokole almayın! mask
Soylu'dan valilere talimat: CHP İl Başkanlarını protokole almayın!
İYİ Parti: Gündoğdu için kafamızda soru işaretleri var mask
İYİ Parti: Gündoğdu için kafamızda soru işaretleri var
Cengiz Sarıbay'dan istifa açıklaması! mask
Cengiz Sarıbay'dan istifa açıklaması!
Kılıçdaroğlu, kalsın mı gitsin mi diye sorduk: 7 hayır 4 evet mask
Kılıçdaroğlu, kalsın mı gitsin mi diye sorduk: 7 hayır 4 evet
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Dolu değil taş yağdı sanki... mask
Dolu değil taş yağdı sanki...
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
Körfez'deki cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı mask
Körfez'deki cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Özel Kocaeli Hastanesi o tarihte hasta kabulüne başlıyor mask
Özel Kocaeli Hastanesi o tarihte hasta kabulüne başlıyor

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL