Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir

Türkiye, Kasım ayında sandığa mı gidiyor? Ankara kulislerinde 9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerin erkene alınması son günlerden konuşulanlar arasında... Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre; 29 Mart 2018’deki yerel seçimi ekim veya kasım aylarına almayı planladığı öne sürülen Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerin beş yıl dolmadan yapılabilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasanın 127’inci maddesi, “Mahalli idarelerin seçimleri beş yılda bir yapılır” diyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ SAYI ARTIK 360-400 MİLLETVEKİLİ

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre Meclis’te yeni dönemdeki sandalye dağılımı şöyle, AK Parti: 295; CHP: 146; HDP: 67; MHP: 49; İYİ Parti: 43… Anayasa değişikliği için karar yeter sayısı eski sistemde Meclis üye tam sayısının 3’te 2’si olan 367 milletvekiliydi. 600 milletvekilli parlamentolu yeni sistemde bu sayı, 400 olacak. Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi için 550 sandalyeli Meclis’te 330 oy yeterliydi, yeni sistemde ise 360 oy gerekecek.

MUHALEFET DE ERKEN YEREL SEÇİM İSTİYOR MU?

Yerel seçimin erkene alınmasına muhalefet partilerinden de itiraz gelmeyeceği öne sürülüyor. CHP’de seçimin ardından başlayan istifa ve kurultay tartışmalarının olası bir erken yerel seçim gündeminde sona ereceği, belirtiliyor. HDP’de ise kayyımların el koyduğu belediye başkanlıkları için seçime bir an önce gitmeye partinin itiraz etmeyeceği ifade ediliyor. İYİ Parti’nin kurucularından ve milletvekili adaylarından Mehmet Aslan da yaptığı açıklamada “AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İYİ Parti ona destek olacak” demişti.