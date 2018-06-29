Ulaşım zammına vatandaş isyan etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda ulaşıma zam kararı aldı. Minibüsçüler ve Şoförler Odası'nın talebi üzerine alınan karar sonrası il genelinde yer alan, yerel bölgesel tüm ulaşım hatlarına yüzde 10 ile yüzde 12 arasında zam yapıldı. UKOME toplantısında alınan karara göre; 2.50 lira olan şehir içi minibüs ücreti 2.75 lira, 1.50 lira olan tramvay ücreti ise 1.75 lira oldu. Vatandaş yeni yapılan zamma tepki gösterirken Otobüsçüler ve Minibüsçüler Derneği Başkanı Mustafa Kurt ise zammın çare olmadığını ve her yapılan zam sonrası yolcu oranlarının düştüğünü dile getirdi.

ZAM DA ÇARE DEĞİL

Yapılan yüzde 10’luk zam ile ilgili konuşan Otobüsçüler ve Minibüsçüler Derneği Başkanı Mustafa Kurt, “Yüzde 10 ile 12 arasında zam geldi. Üniversite ile işletme giderleri hesaplanarak yapılan bir zam bu. Mazota gelen zamlar ortada aslında ama böyle mazota gelen zamlar devam ederse bizim açımızdan sıkıntı olur. Açıkçası her zamda bizim yolcu oranlarımız düşüyor. Zam da çare değil ama başka yapacak bir şey yok o yüzden zam ile geçiştiriyoruz. Esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ULAŞIM BİR MAFYANIN ELİNDE

Memur İlhami Gültekin (54), “Ulaşım bir mafyanın elinde. Bunlar kendi aralarında karar alıp istediği atı oynatıyorlar, istediği şekilde zam yapıyorlar. Belediyeler de maalesef buna hiçbir şey yapamıyor. Maaşa yüzde 10’luk bir zam mı geldi de ulaşıma zam geliyor? Kira artışlarına ne kadar zam geldi bir o kadar da ulaşıma zam geliyor anlayamıyorum. Asgari ücretle geçinen bir insan, ulaşıma zaten para ayırınca maaşının önemli bir kısmı gidiyor. Yapılan zammı asla doğru bulmuyorum” dedi.

SEÇİMİN BEDELİ BU MU OLACAKTI?

Otoparkçı Hasan Akyol (44), “Seçimlerden sonra zam bombardımanı bekliyorduk ama bu kadar çabuk beklemiyorduk. Özellikle ulaşıma ilk dakikadan yapılması şaşkınlık yarattı. Şoförler zamma doymadılar. Böyle giderse her gün işe yürüyerek gitmek zorunda kalacağız. Vatandaşın zaten ekonomisi çok kötü bu gidişle artık toplu taşıma da kullanamayacağız gibi görünüyor. Ülke ekonomisi bu kadar kötüyken seçimin bedeli bu mu olacaktı?” şeklinde konuştu.

TEMEL İHTİYAÇLARIN ÜCRETSİZ OLMASI GEREK

Kurumsal Satış Pazarlama Uzmanı Cem Kama (32), “Berbat bir zam. 2018’de ülkemizin sağlık, ulaşım, eğitim, elektrik gibi temel ihtiyaçlarının ücretsiz olması gerektiğini düşünüyorum. Kaddafi’nin yıkıldığı Libya’da bile insanların temel ihtiyaçları ücretsizdi. Asgari ücretin 1600 olduğu bir ülkede ulaşımın bu kadar pahalı olması adaletsizliktir. Asgari ücretli bir insan zaten zor geçiniyor. Bir de iki vasıta kullanan insanlar ne yapacak? İfadelerini kullandı.

BU PARALAR NEREYE GİDİYOR?

Öğrenci Burak Deniz (23), “Ulaşım çok pahalı. Ben Akçakoca’da oturuyorum. Akçakoca’dan bir okula bir de çarşıya direk otobüs var. Direk istediğin yere ulaşım yok aktarma yapmam gerekiyor. Ben zaten öğrenciyim gelirim yok zor geçiniyorum bir de ulaşım bu kadar pahalı olunca çarşıya inerken iki kez düşüneceğim, ya da yürüyeceğim. Zam yapılırken, vatandaşları da düşünmeleri gerekiyor. Ben yaşımdan büyük otobüslere biniyorum hepsi eski. O kadar para veriyorum bari iyi koşullarda otobüslere bineyim. Bu kadar para nereye gidiyor?” diye sordu.

ZAM İNSANLARIN BELİNİ BÜKECEK

Esnaf Saliha Dilber (32), “Benim aracım yok, her gün işe gitmek için mecbur toplu taşıma aracını kullanıyorum. Zaten işlerimiz bir esnaf olarak iyiye gitmiyor, masraflarımız çok. Mal alıyoruz, vergi veriyoruz, dükkanın elektrik parası var. Zaten bunların altında zor kalkarken bir de ulaşıma yapılan bu zam çok saçma olmuş. Bu zam her gün otobüs kullanan insanların belini bükecek. İnsanlar zaten ekonomik bunalım içinde yapılan bu zammun da minimum düzeyde olması gerekiyor” diye konuştu.

PATATES VE SOĞANA GÖRE Mİ ZAM YAPTILAR?

Esnaf Nurgül Sakarya (48), “Fiyatlar zaten çok pahalıydı yine zam gelmiş. Ben ayrıca şoförlerin de hareketlerinden çok rahatsızım. Otobüs kullanırken mesajlaşıp, video izleyenler bile var. Arada çarşıya çıkanlar için çok pahalı olmayabilir ama biz her gün iş için çarşıya gelmek zorundayız. Eğer kent kartınızda para yoksa şoför 3 TL bile alıyor. Ben ulaşım zammını fazla buluyorum. Acaba bu ulaşım zammını, patates ve soğana göre mi yaptılar? O zaman her gün işe gidenler için de özel indirimli kart yapsınlar. Çarşıya gelmek bile artık lüks oldu” açıklamalarında bulundu.

YAPILAN ZAM DOĞRU DEĞİL

Atanamayan Öğretmen Elif Çark (24), “Ben yol parasının fazla olduğunu düşünüyorum. Ben atanmayı bekliyorum, çalışmıyorum o yüzden bir gelirim yok. Özel ders veriyordum ancak okullar kapanınca ara vermek zorunda kaldım. KPSS’ye hazırlandığım için her gün kursa çarşıya geliyorum. Benim zaten bir gelirim yok bir de üstüne ulaşıma zam yapılınca nasıl geleceğim? Bu koşullarda bu yapılan zammı doğru bulmuyorum” dedi.

İNDİRİM OLURSA ŞAŞIRIRIZ

Esnaf Yusuf Arslan (51), “Seçimden yeni çıktık o yüzden zamları normal karşılıyorum. Halkımız zaten zamma alışkın o yüzden sürekli zam yapılıyor. Asıl indirim olursa şaşırırız. Yapılan bu zammın çok fazla olduğunu düşünüyorum. Her gün işe gitmek için toplu taşımaya biniyorum. Zaten masraflarımız çok bir de ulaşıma zam geliyor” ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERİN ÖNLEM ALMASI GEREK

Eğitmen Uğur Ege Polat (26), “Yapılan zamma çok fazla şaşırmadım. Artık zaten sözün bittiği yerdeyiz. Yapılan yüzde 10’luk zammı kesinlikle doğru bulmuyorum çok fazla. Söylenilen güven ve istikrar döneminde yapılan bu zammı uygun görmüyorum. Yetkililerin bu konuda önlem almalarını istiyorum. Asgari ücrete zam geldi zaten onunla birlikte her şeye de zam geldi. Asgari ücretli bir insan aldığı bu parayla nasıl geçinecek düşünen yok” diye konuştu.

4 KİŞİLİK AİLE ULAŞIMA AYDA 660 TL VERECEK

Denizci Birsen Çulha (45) “Her gün otobüs ve tramvayı kullanan bir insan olarak yapılan zammı çok yüksek buluyorum. 4 kişilik bir aileyi hesap ettiğiniz zaman günde 22 TL, aylık ise 660 TL oluyor. Bu da asgari ücretin neredeyse yarısı demek oluyor. Yetkililerin artık zam yerine biraz da indirim yapması gerek. Yetkilere buradan sesleniyorum, yapılan zammın bir an önce geri çekilmesini istiyorum” açıklamalarında bulundu.