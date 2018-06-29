Yahya Kaptan–Derince Sopalı hattında görev yapan bir otobüsün şoförü Hüseyin Göncü (37), İzmit’te bir duraktan parası ve otobüs kartı olmadığını söyleyen S.B.(24) adlı yolcuyu aldı. Şoför koltuğunun arkasına binen şahıs yüksek sesle konuşunca kendisini uyaran şoför ile tartıştı. Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olayda Hüseyin Göncü bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından araçtan hızla inerek kayıplara karışan S.B. adlı inşaat işçisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine getirilen Hüseyin Göncü’nün cenazesi Hacı Mustafa Camisi’nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dereköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da katıldı. Taziyeleri kabul eden baba Ahmet Göncü de gözyaşlarını tutamadı.

Mide küçültme ameliyatı olmuş

Bekar olan Göncü’nün 2014 yılında fen-edebiyat fakültesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar öğretmenlik için atama beklediğini belirten arkadaşı Aydın Korkmaz, Göncü'nün aşırı kilolarından dolayı 4 yıl önce mide küçültme ameliyatı olduğunu söyledi. Korkmaz, Göncü'nün farklı işlerde çalıştıktan sonra da son olarak 3 yıl önce İzmit’te otobüs şoförlüğü görevine başladığını hatırlatarak, “2 yıl halk otobüsü kullandı. Bir süre sonra ara vermişti, 2 ay önce halk otobüsü sürmeye yeniden başlamıştı. Çevresinde sevilen bir arkadaştı. Tam bir Tayyip Erdoğan aşığıydı. Bir oy vermek için Cumartesi buraya gelmişti. Oyunu kullandıktan sonra Pazar akşamı geri dönmüştü” diye konuştu.