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Halk otobüsü sürücüsünün ölümüne neden olan şahıs, tutuklandı

İzmit Derince arası çalışan özel halk otobüsünde yüksek sesle konuştuğu için uyarıda bulunduğu şoförle kavga eden ve çıkan arbedede sürücünün yaşamını yitirmesine neden olan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre 121 Nolu Yahya Kaptan – Derince Sopalı hattında görev yapan şoför Hüseyin Göncü (37), duraktan halk otobüsüne binen Serhat B. (24) isimli yolcuyu yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle uyarıda bulunmuş, ardından çıkan arbedede halk otobüsü sürücüsü Hüseyin Göncü, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Arbedenin ardından kayıplara karışan şüpheli Serhat B., akşam saatlerinde Derince’de polis merkezine giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Serhat B.’nin inşaat işçisi olduğu ve ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği, şoföre tekme atmadığı ve kendisinin darp edildiğini söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve daha önce işlediği uyuşturucu ticareti ve cinsel taciz suçları nedeniyle kaydı olduğu öğrenilen Serhat B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenazesi memleketinde toprağa verildi

Yaşamını yitiren Hüseyin Göncü’nün cenazesi ise tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Göncü’nün öğretmen olduğu, ailesinin Amasya’da yaşadığı ve atama beklediği için uzun yıllardır halk otobüsü sürücülüğü yaptığı öğrenildi. Bekar olan Hüseyin Göncü’nün kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan gelecek olan otopsi raporu sonucu netlik kazanacak. Gönü’nün daha önce kalp rahatsızlığının bulunduğu ve kısa bir süre önce midesinden ameliyat olarak kelepçe taktırdığı, arbede esnasında ise fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Halk otobüsü sürücüsü Göncü’nün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Amasya Suluova’ya gönderildi.

Bugün 15:47 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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