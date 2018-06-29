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Gebze İMH Yaz Okulu 2 Temmuz’da başlıyor

Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi Eğitim Komisyonu’nun 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü başlatacağı yaz okuluna kayıtlar sürüyor.

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2 Temmuz- 3 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenecek yaz okulunda öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimine uygun, eğlendirerek öğreten bir eğitim programı uygulanacak. Bir ay sürecek okulda Kur’an’ı Kerim, temel dini bilgiler, ilmihal bilgileri, değerler eğitimi ve siyer programlarının yanı sıra yüzme, futbol, satranç ve at çiftliğinde binicilik eğitimi gibi spor branşlarında aktiviteler yer alacak.

KONTENJANLAR SINIRLI

Haftanın beş günü gerçekleştirilecek yaz okulu 3-4-5-6 ve 7. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecek ve öğretmen ve eğitimciler çocuklara eğlenerek öğreten bir ders programı uygulayacak. Yaz okulu kapsamında geziler, piknik, uçurtma şenliği, sinema, halı saha maçları, el işleri ve boyama etkinlikleri de düzenlenecek. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen veliler 0 262 644 30 50 ve 0 542 644 30 50 No’lu telefonlarla iletişim kurabilecek.

Bugün 15:58 TSİ - Eğitim

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