Karaosmanoğlu'ndan PepsiCo’ya ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, önceki gün Türkiye’de yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren PepsiCo Türkiye’nin Suadiye’deki fabrikasını ziyaret etti. Sektörünün perakende ticarette büyümesine en fazla katkı veren lider firmalardan biri olduğu bilgisini alan Karaosmanoğlu’na, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman eşlik etti. PepsiCo Türkiye-Büyük Balkanlar Kurumsal ilişkiler Kıdemli Direktörü Esra İren ve Suadiye Fabrika Müdürü Alper Ayberk’in de hazır bulunduğu ziyarette, dünyanın dört bir yanındaki 200’den fazla ülke ve bölgede PepsiCo ürünlerinin tüketiciler tarafından günde bir milyar kez beğeniyle tüketildiği vurgulandı.

SANAYİ KENTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’ün de yer aldığı ziyarette çalışanlarla birlikte öğlen yemeği yiyen ve sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu, PepsiCo Türkiye’nin Suadiye’deki fabrikasında yapılan üretim hakkında bilgi aldı. Siyaret sonrası açıklamada bulunan Karaosmanoğlu, “Sanayisiyle zengin doğasıyla kendine hayran bırakan bir kentte yaşıyoruz. Hepimiz emekçiyiz. Sizler yaptığınız işe emeğinizi veriyor, bizler de bir şehri daha yaşanılabilir hale getirmek için gayret sarf ediyoruz. Ulaşımdan çevreye altyapıdan sağlığa kadar yenilikleri, güzellikleri sunuyoruz. Herkes yaptığı işin hakkını verirse özverili olursa biliyoruz ki yaşadığımız yerde mutlu oluruz, huzurlu oluruz, güven içinde oluruz. İşte bu bilinç ile gayretimizi daim kılıyoruz. Allah düzenimize, dirliğimize, emeklerimize zeval vermesin” dedi.

ÜÇ BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLIYOR

PepsiCo; Frito Lay, Gatorade, Pepsi Cola, Quaker ve Tropicana şirketlerinin sunduğu yiyecek ve içecek portföyü ile 2017 yılında yaklaşık 63,5 milyar dolar değerinde net ciro elde ettiğini ifade eden PepsiCo Türkiye-Büyük Balkanlar Kurumsal ilişkiler Kıdemli Direktörü Esra İren, “PepsiCo’nun geniş yiyecek ve içecek ürün portföyü, her biri yıllık 1 milyar doları aşan perakende satışına sahip 22 ayrı markanın dâhil olduğu yüzlerce yiyecek ve içecek ürününü kapsıyor” açıklamasını yaptı. PepsiCo Türkiye olarak, 50 yılı aşkın süredir Türkiye’de yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösterdiklerini de dile getiren İren, “PepsiCo Türkiye, sektörünün perakende ticarette büyümesine en fazla katkı veren lider firmalardan biridir. PepsiCo Türkiye içecek alanında İzmir, Çorlu ve Adana’da, yiyecek alanında İzmit, Tarsus ve Manisa’da yer alan toplam 6 fabrikayla Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlıyoruz. PepsiCo Türkiye, yaklaşık üç bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. 2016 yılında PepsiCo Türkiye, PepsiCo CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Indra Nooyi tarafından 200 ülke arasından dünyanın en başarılı iş birimi seçildi” açıklamasını da yaptı.