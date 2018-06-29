KOTO, yapılandırma semineri düzenliyor

Kocaeli Ticaret Odası, 6 Haziran 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla ilgili kapsamlı bir seminer programı düzenliyor.

İŞBİRLİĞİ İÇİNDELER

Kocaelili iş insanlarının büyük fırsatlar getiren yapılandırma yasasından üst düzeyde faydalanması ve ticaretlerinde ivme kazanması için tüm kurumlarla koordineli bir çalışma yürüten KOTO, 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te Kocaeli Vergi Dairesi ve SGK İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, yapılandırmanın tüm detaylarını iş dünyasına aktarmayı amaçlıyor.

İTİCİ GÜÇ NİTELİĞİNDE

Seminerle ilgili detayları görüşmek üzere Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman ve SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ile bir araya gelen Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, yasanın iş insanlarının geçmişten gelen mağduriyetlerini telafi edebilmeleri adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Yapılandırmayla birlikte iş insanlarının hızlarını yavaşlatan birçok mali yükten kurtulacağını ve ticaretlerinde ivme yakalayacağını düşünüyoruz. Kurumlarla yaptığımız bu önemli işbirlikleri, gerek kent gerek ülkemiz ekonomisi için itici güç niteliğinde” dedi.

‘HAYIRLI OLSUN’ DİLEKLERİ

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Mehmet Akif Şen, Murat Barış ve Yusuf Erenkaya’nın da yer aldığı ziyaretlerde KOTO’ya teşekkür eden Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman ve SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, iş dünyası için desteklerinin süreceğini ifade etti. Başkan Bulut, Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman’a Kocaeli mesaisinde, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar’a da yeni hizmet binasında başarılı çalışmalar diledi.