Çuha fabrikası ihaleye çıktı

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Kartepe Belediyesi toplantı salonunda Emlak İstimlak Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı İlknur Şakar başkanlığında yapılan ihaleye tek katılım oldu.

TEKLİFLER VERİLDİ

Yaklaşık maliyetin 74.637,64 TL olduğu ihaleye istekli Tespit Müh. Müş. ve Tic. Ltd. Şti. 83.000,00 TL teklifte bulundu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.