Çuha fabrikası ihaleye çıktı

Kartepe Belediyesi toplantı salonunda Emlak İstimlak Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı İlknur Şakar başkanlığında yapılan ihaleye tek katılım oldu.
TEKLİFLER VERİLDİ
Yaklaşık maliyetin 74.637,64 TL olduğu ihaleye istekli Tespit Müh. Müş. ve Tic. Ltd. Şti. 83.000,00 TL teklifte bulundu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz