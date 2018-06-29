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Bugün 16:04 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:07 TSİ )

Kapalı pazara 3 teklif verildi

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü tarafından talep edilen Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Pazar Alanı ihalesi yapıldı.

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Kartepe Belediyesi toplantı salonunda Fen İşleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Samet Vural başkanlığında yapılan ihaleye üç teklif verildi.  

TEKLİFLER İNCELENECEK

Yaklaşık maliyetin 3.168.471,05TL olduğu ihaleye isteklilerden Hamitoğlu İnş. Metal Nak. Tur. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. 3.465.000,00 TL, İlgi Mühendislik-İlker Gemci 2.780.000,00 TL ve Gülaş İnş. Haf. Nak. Ltd. Şti. 2.637.000,00 TL teklifte bulundu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.

Bugün 16:04 TSİ - Ekonomi

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