Kapalı pazara 3 teklif verildi

Kartepe Belediyesi toplantı salonunda Fen İşleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Samet Vural başkanlığında yapılan ihaleye üç teklif verildi.
TEKLİFLER İNCELENECEK
Yaklaşık maliyetin 3.168.471,05TL olduğu ihaleye isteklilerden Hamitoğlu İnş. Metal Nak. Tur. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. 3.465.000,00 TL, İlgi Mühendislik-İlker Gemci 2.780.000,00 TL ve Gülaş İnş. Haf. Nak. Ltd. Şti. 2.637.000,00 TL teklifte bulundu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz