KO-MEK’te istihdam kursları

Yaz döneminde devam edecek istihdam branşları arasında Havuz Suyu Operatörlüğü, Örtülü Elektrot ve Ark Kaynağı- Fiber Optik ve Gazaltı Mig-Mag Kaynağı branşları yer alıyor.
HAVUZ SUYU OPERATÖRLÜĞÜ
Öte yandan dönemin yaz olması nedeniyle Havuz Suyu Operatörlüğü branşına vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bugüne kadar bu branşta eğitim alan birçok vatandaş, iş bulma imkânına kavuştu. Kursiyerler, aldıkları tam donanımlı eğitim ve beraberinde elde ettikleri KO-MEK sertifikaları sayesinde Kocaeli’nin önemli konaklama merkezlerinde iş buldu.
MESLEK BİLGİLERİ VERİLİYOR
Havuzsuyu Operatörlüğü branşında vatandaşlara, havuzun mekanik, elektrik tesisatı ile yapısal özelliklerine hâkim, havuz suyu kimyası ile ilgili ölçüm kontrol, uygulama ve bakım işleri bilgileri öğretiliyor. Bunun yanı sıra güvenlik önlemleri, kimyasal kullanımıyla ve depolanması ile elektrik tesisatı tedbirleri, yüzme havuzu ve ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması, filtre temizliği, kış bakımı ve işletme defteri kullanımı gibi önemli detaylar aktarılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz