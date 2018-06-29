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Bugün 16:06 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 16:10 TSİ )

KO-MEK’te istihdam kursları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi’nin kursları yaz aylarında da devam ediyor.

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Yaz döneminde devam edecek istihdam branşları arasında Havuz Suyu Operatörlüğü, Örtülü Elektrot ve Ark Kaynağı- Fiber Optik ve Gazaltı Mig-Mag Kaynağı branşları yer alıyor.

HAVUZ SUYU OPERATÖRLÜĞÜ

Öte yandan dönemin yaz olması nedeniyle Havuz Suyu Operatörlüğü branşına vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bugüne kadar bu branşta eğitim alan birçok vatandaş, iş bulma imkânına kavuştu. Kursiyerler, aldıkları tam donanımlı eğitim ve beraberinde elde ettikleri KO-MEK sertifikaları sayesinde Kocaeli’nin önemli konaklama merkezlerinde iş buldu.

MESLEK BİLGİLERİ VERİLİYOR

Havuzsuyu Operatörlüğü branşında vatandaşlara, havuzun mekanik, elektrik tesisatı ile yapısal özelliklerine hâkim,  havuz suyu kimyası ile ilgili ölçüm kontrol, uygulama ve bakım işleri bilgileri öğretiliyor. Bunun yanı sıra güvenlik önlemleri, kimyasal kullanımıyla ve depolanması ile elektrik tesisatı tedbirleri, yüzme havuzu ve ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması, filtre temizliği, kış bakımı ve işletme defteri kullanımı gibi önemli detaylar aktarılıyor.

Bugün 16:06 TSİ - Eğitim

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