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Bugün 16:09 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:51 TSİ )

Elektrik kesintisi devri sona eriyor

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi’nin genişletilmesine yönelik yatırımların, sanayiciler açısından enerjide süreklilik adına büyük önem taşıdığına dikkat çekerek “Bu yatırımlar devreye girdiğinde, elektrik kesintileri ortadan kalkacak.” dedi.

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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı,” Tuzgölü Depolama Tesislerinin genişletilmesi kapsamında Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile 1.2 milyar dolarlık yeni finansman anlaşmasının imzalanması ile ilgili değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu,  “Söz konusu kredi anlaşmaları kapsamında yapılacak yatırımlarla Türkiye 5 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz depolayabilme kapasitesine ulaşacak. Bu projenin gerçekleşmesi ile Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliği de artacak. Özellikle kış aylarında sanayiciler açısından üretim sürecinde bir tehdit olarak görülen elektrik kesintileri minimize edilecek.” dedi.

GÜMRÜK VERGİLERİ

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Türkiye’de üretimi bulunmayan 1882 hammaddede gümrük vergisinin sıfırlanmasını özellikle ihracatçılar açısından olumlu değerlendirdiklerini belirtti. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı ürünlerin yer aldığı 1882 adet ham maddede gümrük vergilerinin sıfırlandığını memnuniyetle karşılayan KSO Başkanı “Bu uygulama ile ihracatçılarımızın ham madde maliyetleri düşecek ve büyük rekabet avantajı elde edecekler. Böylece mayıs ayında yüzde 20,16’ya yükselen üretici fiyatlarının gerileyeceğini ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını ön görüyoruz.” dedi.

Bugün 16:09 TSİ - Ekonomi

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