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Bugün 16:11 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:12 TSİ )

İhracat rakamları açıklandı!

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı.  Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında yüzde 64,9 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 64,8'e geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,3 artarken ithalat yüzde 1,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,2, ithalat yüzde 3,1 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 19,3 ARTTI

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Mayıs ayında yüzde 45 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 50,9 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Mayıs ayında 1 milyar 357 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 885 milyon dolar ile İtalya, 858 milyon dolar ile İngiltere ve 759 milyon dolar ile İspanya takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Mayıs ayında 2 milyar 80 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 18 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 732 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 439 milyon dolar ile İngiltere izledi.

İMALAT SANAYİ İHRACATI

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 37,2’dir.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİ

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2’dir. Mayıs ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 41,8’dir.

Bugün 16:11 TSİ - Ekonomi

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