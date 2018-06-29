Asansörde mahsur kalanlar için kurtarma eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, günlük yaşamda herkesin karşılaşabileceği bir olayı eğitim konusu haline getirdi. Şehirleşmeyle birlikte çok katlı yapılarda ihtiyaç duyulan asansör sistemi ele alındı. Bu yapılarda, kurum ve kuruluşlarda olası asansör arızalarına karşı Büyükşehir Belediyesi, personeline kurtarma eğitimi verdi. Elektrik kesintileri başta olmak üzere farklı nedenlerden dolayı arıza yapan asansörlerde kalan vatandaşlar artık eğitim alan personel tarafından kurtarılacak.

48 PERSONEL EĞİTİM ALDI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen eğitimde asansör tipleri, asansör kabin üstüne çıkış ve kuyu dibine iniş prosedürleri ve yüklenici firma hakkında bilgiler verildi. Personele İzmit D-100 üzerinde bulunan Turgut Özal Köprüsü asansöründe de uygulamalı bilgiler sunuldu. Eğitime İtfaiye, Kültür ve Sosyal İşler, Zabıta ve Fen İşleri Dairelerinde görev yapan ilgili 48 personel katıldı. Eğitim alan personele, eğitim sertifikası verilecek.

ASANSÖR TİPLERİNE GÖRE

Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezinde gerçekleşen teorik eğitimin en önemli konusu, asansör tipine göre asansörde kalan kişiyi kurtarma işlemi olarak öne çıkıyor. Makine daireli, makine dairesiz ve hidrolik olmak üzere 3 tip asansör çeşidi üzerinden personele bilgi aktarıldı. Kurtarma esnasında sırasına göre önemli 10 altın kural, başlıklar halinde anlatıldı. Eğitimde ayrıca insan sağlığı ve güvenliği kapsamında asansör kabini üzerine çıkma ve kuyu dibine inme prosedürü hakkında ayrıntılı sunum yapıldı.