CHP’li başkan: Oylarımız İYİ Parti’ye gitti

CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Vurmaz Eyisabuncular, Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri sonrası Kandıra genelindeki oy oranlarını değerlendirdi. 1 Kasım seçimlerine oranla CHP’nin Kandıra’da oy kaybetmesini İYİ Parti’ye bağlayan Eyisabuncular, “Süre çok kısaydı. Bölge çok genişti. 50 günlük bir süre içinde çoğu bölgelere gidemedik. Her akşam 3 ayrı ekiple çalışmamıza rağmen bölgenin büyüklüğü ve oyların İYİ Parti’ye geçişi bizim oylarımızın düşmesine neden oldu. Kandıra’da ne AK Parti’den ne de MHP’den İYİ Parti’ye oy çıkmadı. Tamamen CHP’den oy aldı. Oylarımızın düşüş sebebi bu” dedi.

“HEPSİ KANDIRALI VATANDAŞIMIZ”

İmkânsızlıklara rağmen gerekli çabayı gösterdiklerini söyleyen Başkan Eyisabuncular, “Kandıralı milletvekili adayımız Anıl Acurman hemen hemen tüm vaktini Kandıra’ya ayırdı. Kandıra için elinden geleni yaptı ama halkımız tercih etmedi. Vatandaşın iradesine saygı duymak lazım. Benim gözümde AK Partili, CHP’li, MHP’li, İYİ Partili kimse yok. Hepsi Kandıralı vatandaşımız” dedi.

“İKTİDARA KARŞI VERİLMİŞ MÜCADELEYDİ”

Son olarak seçim sürecinde elini taşın altına koyan tüm partililere teşekkür eden Gülay Vurmaz Eyisabuncular, “Başta kadın kolları ve kadın yöneticilerime, gençlik kollarımıza ve fedakârca çalışan yönetim arkadaşlarıma ve Millet İttifakı’nda bizimle çalışan Saadet Partili’lere, İyi Partili’lere teşekkür ediyorum. Her türlü imkânı elinde bulunduran iktidara karşı verilmiş bir mücadeleydi. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’ye de teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bu seçimle birlikte rejimi değişmiştir. Bu değişikliğin ülkeye ne getirip ne götüreceğini hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.