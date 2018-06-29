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AKP’li Ölmez: Gerekli dersleri aldık

Seçim sonuçlarını değerlendiren AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, “Bu kadar saldırıya rağmen bu zor dönemde çok büyük bir zafer elde ettik. Gerekli dersleri aldık” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunu değerlendiren AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, “Seçim sonuçları ülkemize, milletimize, ümmetimize hayırlı uğurlu olsun. Bizimle birlikte yarışan tüm partilere teşekkür ediyorum. Kandıra'da bir gerilim olmadan seçim sürecini tamamladık. Sandık görevlilerimi ve mahalle başkanlarımı kutluyorum, çok iyi savaştılar. Seçim sürecinde gece gündüz demeden karınca gibi çalışan kadın kollarıma, gençlik kollarıma ve ana kademedeki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

“VATANDAŞLAR TARAFINDAN UYARILIYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kandıra’daki oy oranlarını yükselten AKP’nin milletvekili seçimlerinde oy kaybı yaşamasını değerlendiren Başkan Ölmez, “İlçemizde Cumhurbaşkanımıza karşı teveccüh üst seviyede ancak milletvekili seçimlerinde beklediğimiz seviyede değil. Olması gerekenin altında bir oy aldık. Biz ara sıra vatandaş tarafından uyarılıyoruz. Ben verilen bu mesajı yerel seçimlere daha iyi hazırlanın yönünde anlıyorum” şeklinde konuştu.

“HEDEFLEDİĞİMİZ PROJELER VAR”

Oy kaybı yaşamalarının sebeplerini anlatan Erol Ölmez, “Az bir ekiple 850 kilometrelik bölgeyi kontrol etmek her babayiğidin harcı değil. Özellikle bazı grupların yereldeki etnik milliyetçiliği işlemesi bize zarar verdi. Biz bırakın Türkiye'nin partisi ümmetin partisi olma yönünde ilerlerken etnik milliyetçilikteki kavramlar bizi üzdü. Bu kadar saldırıya rağmen bu zor dönemde çok büyük bir zafer elde ettik. Gerekli dersleri aldık. Hedeflediğimiz projelerimiz var. Milletvekillerimizle bu hedeflerimize ulaşacağımızı inanıyorum” dedi.

Bugün 16:16 TSİ - Siyaset

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