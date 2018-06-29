İYİ Partili Aynacı: Kimse bizi başarısız ilan edemez

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve yönetimi geçtiğimiz akşam haftalık toplantısını parti binasında gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği toplantıda seçimi ve gündemi değerlendiren Başkan Aynacı, “7 ay önce kurulan partiyiz. Bizler çok çalıştık ve Parlamentoya Sayın Vekillerimizi gönderdik. Kimse bizi başarısız olarak ilan edemez” dedi.

“CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK”

Başkan İsmail Aynacı, “Bildiğiniz gibi, biz İYİ Parti olarak 8 ay önce Türkiye’ye huzuru getirmek, gerginliği azaltmak, devletle insan arasında oluşan uçurumu gidermek ve ülkemize nefes aldırmak için yola çıktık. Kuruluşumuzun ardından yaşadığımız baskın seçim sonucu partimize gönül veren bütün arkadaşlarımızla canla başla çalıştık. Gölcük’te daha sekiz ay önce kurulmuş olan partimiz 12,36 oranında 12 bin 800 oy alarak üçüncü parti konumuna gelmiştir. İYİ Parti, 24 Haziran seçim sürecini anlamlandıran partidir. Grubumuzla birlikte, daha görünür, daha etkili bir mücadele vermekte kararlıyız” dedi.