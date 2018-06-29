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CHP’li başkan İşeri: Onlar hükümet olmanın avantajını kullandı

24 Haziran seçimlerinde beklenilenden az oy aldıklarını belirten CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, “Onlar hükümet olmanın avantajını kullandı” dedi.

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CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve yönetimi geçtiğimiz akşam parti binasında haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan İşeri, “24 Haziran seçimlerinde beklediğimizden daha düşük oy aldık. Bu yüzden üzüntülüyüz ama ülkemizin geleceği konusunda karamsar değilim” dedi.

“KISITLI İMKANLAR”

CHP İlçe Başkanı İsmet İşeri, “Bizim örgüt bazında elimizden gelen tüm çabayı gösterdiğimize inanıyorum. Çok olumsuz koşullarda, orantısız güç koşullarında devletin tüm imkânlarını arkasına alan AKP’nin karşısında çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Onlar hükümet olmanın avantajını kullandı. Biz de bu avantaj karşısında çok kısıtlı imkânlarla çok büyük mücadele verdik. Bu mücadeleyi veren tüm örgüt yöneticilerimizi canı gönülden kutluyorum. Bizler bu sonucu asla beklemiyorduk” şeklinde konuştu.

Bugün 16:20 TSİ - Siyaset

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