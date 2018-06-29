Başkan Doğan, çocukların eğitim hayatlarına başladıkları andan itibaren aynı zamanda bir sınav maratonuna da girdiklerini ifade ederek, “Gençlerimizin üniversite giriş sınavında başarılı olmaları anne babalar gibi bizlerin de en büyük dileğidir. Hayat, sadece bir sınavı kazanmak değildir. Çocuklarımız, bu sınavın onlar için bir hayat sınavı olmadığını bilsinler. Öğrencilerimize stresten ve heyecandan uzak bir şekilde sınava girmelerini diliyorum” dedi.
Bugün 16:20 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 16:22 TSİ )
Doğan’dan YKS’ye girecek öğrencilere başarı dileği
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bugün ve yarın iki oturum halinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.
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Bugün 16:20 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz