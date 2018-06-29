Doğan’dan YKS’ye girecek öğrencilere başarı dileği

Başkan Doğan, çocukların eğitim hayatlarına başladıkları andan itibaren aynı zamanda bir sınav maratonuna da girdiklerini ifade ederek, “Gençlerimizin üniversite giriş sınavında başarılı olmaları anne babalar gibi bizlerin de en büyük dileğidir. Hayat, sadece bir sınavı kazanmak değildir. Çocuklarımız, bu sınavın onlar için bir hayat sınavı olmadığını bilsinler. Öğrencilerimize stresten ve heyecandan uzak bir şekilde sınava girmelerini diliyorum” dedi.