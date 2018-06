Down Sokak Festivali’ne muhteşem açılış

Gölcük Belediyesi, +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği ve Gölcük Kent Konseyi işbirliği ile Down Sokak Festivali düzenlendi. Derneğin kafesinin bulunduğu 66. Sokakta düzenlenen şenliğe Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve eşi Feriha Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ın eşi Funda Altıntaş, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Muhtarlar Derneği Gölcük Şube Başkanı Bilge Saral, Galatasaray ve Milli Futbolcu Mustafa Kocabey, siyasi parti başkanları ve yöneticileri, dernek başkanları ve yönetimleri, down sendromlu bireyler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

PLAKET TAKDİMİ YAPILDI

Dernek Başkanı Belgin Abanoz ve yönetimi örnek bir ev sahipliği gerçekleştirirken, 66.Sokak tarihi bir gün yaşamış oldu. İlk olarak down sendromlu bireyler ile sokağın başında kurdele kesimi gerçekleştirildi. Sonrasında günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yapıldı. Konuşmaların sonrasında emeği ve destekleri için Galatasaray ve Milli Futbolcu Mustafa Kocabey’e, işkadını Hicran Erişmiş’e, Game Fitness Sahibi Erdal Kanpara’ya plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.