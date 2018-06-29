Darıca Farabi ruhsat belgesini aldı

Darıca Farabi Devlet Hastanesi ‘Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ statüsüne geçirilmişti. Sağlık Bakanlığının hastaneye yönelik düzenlediği ruhsat belgesi, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş’e teslim edildi.

KATKI SAĞLAYACAK

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ruhsat teslimi ile birlikte ilimizdeki eğitim ve araştırma hastanesi sayısı ikiye yükselmiş oldu. Yapılan düzenleme ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sunduğu hizmetlerde etkinlik, bilimsellik, verimlilik ve fonksiyonel kapasitesinin arttırılmasının yanı sıra tıpta uzmanlık eğitiminin verilerek uzman hekim yetiştirilmesi, ülkemize sağlık hizmetlerinde büyük katkı sağlayacak.