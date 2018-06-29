Ahşam Heykel Sempozyumu başladı

Gölcük Belediyesi’nin ev sahipliğinde günümüze dek sürdürülen Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nun 25’incisi dün başladı. Değirmendere Çınarlık Meydanı’ndaki sempozyum 11 Temmuz’a kadar sürecek. ‘Gölcük Vizyon 2023’ kapsamında Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen sempozyumun tanıtım toplantısı Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda yapılmıştı.

DEĞER KATMASI BEKLENİYOR

Uluslararası Değirmendere Ahşap Heykel Sempozyumu 11 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da Çınarlık Meydanı’nda gerçekleştirilecek kapanış töreniyle sona erecek. Sempozyumun Gölcük kentine, Kocaeli Üniversitesi’ne ve ahşap heykel sanatına değer katması bekleniyor.

“ÜNİVERSİTEMİZ İLE YAPMAK İSTEDİK”

Sempozyum ile ilgili konuşan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Bugünkü sempozyumun 25’incisini yapıyoruz. Geçmişten gelen bir etkinlik ve Değirmendere Belediyesi’nin başladığı bir etkinlikten bahsediyoruz. Bütünleşmenin ardından başka bir irade ortaya koyduk. Bunu üniversitemiz ile yapmak istedik. Bu anlayış içerisinde sempozyumu Rektörümüzle konuştuk. Birliktelik içerisinde, Kent Konseyi ile birlikte bu çalışmayı yaptık. Bu vesile ile şu anki organizasyona geçmişten bugüne kadar katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.