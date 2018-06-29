Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:28 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 16:30 TSİ )

Hasan Aslan: Her kademeden öğrencimizi destekleriz

GTÜ'de rektörlük görevine asaleten atanan Prof. Dr. M. Hasan Aslan'a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Darıca ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ziyaret ettiği Aslan, her kademeden öğrenciye her zaman akademik destek vereceklerini söyledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye'nin araştırma üniversitesi unvanına sahip üniversitelerinden olan Gebze Teknik Üniversitesi'ne geçtiğimiz haftalarda rektör olarak atanan Prof. Dr. M. Hasan Aslan'a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Aslan önceki gün Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç'u makamında ağırladı.

“DESTEK OLMAYA HAZIRIZ”

Yeni görevinde başarı dileklerini ileten müdürlere bölgenin bilim üssü olan GTÜ'nün her kademede öğrenciye akademik destek sunmaya hazır olduğunu ifade eden Hasan Aslan, "Bölgemizde bulunan okullarla ikili ilişkilerimiz çok iyi, aramızda sürekli işbirliği protokollerini geliştirip genişletiyoruz. Üniversitenin akademik bilgi ve becerilerini bölge okullar ile halihazırda istek olduğu taktirde paylaşıyoruz ve bunu devam ettireceğiz. Bunun yanında örneğin TÜBİTAK proje yarışmalarında, diğer bilimsel içerikli ulusal ve uluslararası yarışmalarda her kademeden öğrencilerimize destek olmaya da hazırız" dedi.

Bugün 16:28 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
LGS’de başarının adresi yine “Bilgili Kültür Okulları” mask
LGS’de başarının adresi yine “Bilgili Kültür Okulları”
30 yıl depremi araştıran Barış: "Ama hala kesin cevap yok" mask
30 yıl depremi araştıran Barış: "Ama hala kesin cevap yok"
Bilgi Küpü’nden LGS başarınıza %100’e varan burs mask
Bilgi Küpü’nden LGS başarınıza %100’e varan burs
LGS sınav sonuçları açıklandı! mask
LGS sınav sonuçları açıklandı!
Genç mühendisler kep attı mask
Genç mühendisler kep attı
Sınav başarısı için 18 altın öneri mask
Sınav başarısı için 18 altın öneri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Dolu değil taş yağdı sanki... mask
Dolu değil taş yağdı sanki...
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
Körfez'deki cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı mask
Körfez'deki cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Özel Kocaeli Hastanesi o tarihte hasta kabulüne başlıyor mask
Özel Kocaeli Hastanesi o tarihte hasta kabulüne başlıyor

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL