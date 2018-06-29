Hasan Aslan: Her kademeden öğrencimizi destekleriz

Türkiye'nin araştırma üniversitesi unvanına sahip üniversitelerinden olan Gebze Teknik Üniversitesi'ne geçtiğimiz haftalarda rektör olarak atanan Prof. Dr. M. Hasan Aslan'a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Aslan önceki gün Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç'u makamında ağırladı.

“DESTEK OLMAYA HAZIRIZ”

Yeni görevinde başarı dileklerini ileten müdürlere bölgenin bilim üssü olan GTÜ'nün her kademede öğrenciye akademik destek sunmaya hazır olduğunu ifade eden Hasan Aslan, "Bölgemizde bulunan okullarla ikili ilişkilerimiz çok iyi, aramızda sürekli işbirliği protokollerini geliştirip genişletiyoruz. Üniversitenin akademik bilgi ve becerilerini bölge okullar ile halihazırda istek olduğu taktirde paylaşıyoruz ve bunu devam ettireceğiz. Bunun yanında örneğin TÜBİTAK proje yarışmalarında, diğer bilimsel içerikli ulusal ve uluslararası yarışmalarda her kademeden öğrencilerimize destek olmaya da hazırız" dedi.