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Bugün 16:29 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 16:31 TSİ )

Özel Nova Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

Dt. Demet Yenigün Erol, Dt. Berra Kağız Arslan ve Dt. Serap Albayrak Bitlis tarafından Körfez Kuzey Mahallesi’ne Özel Nova Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı.

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Üç genç girişimci iş kadını ve meslektaş olan Dt. Demet Yenigün Erol, Dt. Berra Kağız Arslan ve Dt. Serap Albayrak Bitlis; Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi No:33 adresinde Özel Nova Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini hizmete soktu. Son teknoloji ürünleri ile donatılan polikliniğin açılına Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, AKP İlçe Başkanı Şener Söğüt, Gölük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Zehra Coşkun Salih, Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Hastalıkları Merkezi Başhekimi  Özcan Tekin, doktorlar, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

DUALARLA AÇILDI

İş yerinin açılış kurdelesini protokol ve iş yeri sahipleri dualar eşliğinde kesti. Daha sonra iş yerini hep birlikte gezen katılımcılar, son teknoloji ürünü cihazlarla donatılan iş yerini çok beğendiklerini ifade ettiler. İş yeri sahipleri Dt. Demet Yenigün Erol, Dt. Berra Kağız Arslan ve Dt. Serap Albayrak Bitlis, gelen misafirlerle yakından ilgilendi ve katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Bugün 16:29 TSİ - Sağlık

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